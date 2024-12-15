Баттон: В Ф1 Колтон Херта сразу поедет очень быстро

Дженсон Баттон считает, что если будущая команда Cadillac подпишет контракт с Колтоном Хертой, то у этого американского гонщика есть все необходимые качества, чтобы добиться успеха.

Чемпион мира 2009 года знает, о чём говорит, ведь в минувшем январе Колтон был его напарником по экипажу WTRAndretti во время классического марафона «24 часа Дайтоны».

«Он очень быстрый гонщик. Он показывает отличную скорость на всём, что пилотирует, – сказал Баттон в эфире телеканала Sky Sports. – В начале года он был моим напарником, когда мы вместе выступали в Дайтоне. Но он исключительно быстр и за рулём машины IndyCar.

В Формуле 1 Колтон тоже сразу поедет быстро. Разумеется, ему предстоит многому научиться, ведь этот чемпионат очень сильно отличается от IndyCar, но у него очень правильный психологический настрой».

В 2024 году Херта стал вице-чемпионом IndyCar, и чтобы получить суперлицензию FIA, ему не хватает всего одного балла. Опыт пилотирования техники Формулы 1 у него совсем небольшой, но всё-таки есть: в своё время команда McLaren приглашала его на тесты.

«Популярность Формулы 1 в США растёт, и для нашего спорта это хорошо,. Но теперь нам нужен конкурентоспособный американский гонщик или конкурентоспособная американская команда, у который был бы заводской статус, – продолжил свою мысль Баттон. – В будущем участие General Motors и Cadillac обеспечит чемпионату дополнительное внимание публики и спонсоров.

Хотя это нанесёт некоторый ущерб интересам существующих командам, и им это не понравится, но в долгосрочной перспективе спорт только выиграет».

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