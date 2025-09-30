Аталанта – Брюгге: Прогноз, где смотреть матч Лиги чемпионов

30 сентября на стадионе “Бергамо” состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором “Аталанта” встретится с “Брюгге”. Начало матча в 19:45 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника komentator.net.

Трансляция

Матч “Аталанта” – “Брюгге” можно будет посмотреть в Украине на платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором матчей Лиги чемпионов на нашей территории. Игра будет доступна для просмотра в записи, а сама трансляция будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Для тех, кто не сможет увидеть матч в прямом эфире, MEGOGO предоставит возможность просмотреть игру в удобное время, чтобы вы не пропустили самые важные моменты поединка.

Аталанта

В текущем сезоне Серии А “Аталанта” продолжает показывать стабильные результаты, не потерпев ни одной неудачи. В её активе 2 победы над “Лечче” и “Торино”, а также 3 ничьих со счетом 1:1 против “Ювентуса”, “Пармы” и “Пизы”. С 9 очками команда занимает 6-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Однако в Лиге чемпионов “бергамаски” начали не так удачно. В первом туре они проиграли с разгромным счетом 4:0 действующим победителям турнира – “ПСЖ”.

Брюгге

“Брюгге” демонстрирует хорошую форму в текущем сезоне. В Лиге Жупиле бельгийцы набрали 17 очков за 9 матчей, что позволяет им занимать 2-е место в турнирной таблице. От лидера, “Юниона”, их отделяет 6 очков.

В Лигу чемпионов команда пробилась через отборочные туры, одержав победы над “Зальцбургом” и “Рейнджерсом”. В первом туре основного этапа “Брюгге” уверенно обыграл “Монако” с результатом 4:1.

Личные встречи

Команды еще не встречались в официальных матчах Лиги чемпионов, хотя оба клуба часто играют в еврокубках.

Интересные факты

“Аталанта” забила 10 голов в текущем сезоне Серии А — это второй лучший результат среди всех команд.

“Брюгге” забил 16 голов в Лиге Жупиле — это лучший показатель, кроме “Юниона”.

Возможные стартовые составы

Аталанта: Карнесекки — Аханор, Дьимсити, Коссуну — Дзапаакоста, Пашалич, Гере Рон, Балланова — Сулемана, Самарджич — Крстович

Брюгге: Якерс — Майер, Мехеле, Ордоньес, Саббе — Сандра, Станкович — Цолис, Ванакен, Форбс — Трезольди

Прогноз

Букмекеры советуют ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,64.

