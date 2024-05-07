«Реал чрезвычайно опасен». Кристоф Фройнд рассказал о соперниках в матче полуфинала ЛЧ

Но Бавария настроена побеждать
Фото: The Volante
Директор "Баварии" Кристоф Фройнд рассказал о соперниках в матче полуфинала Лиги чемпионов.
"Реал Мадрид" чрезвычайно опасен. Игроки имеют высокий уровень индивидуальных качеств. Поэтому мы должны быть уверенными в себе и показать, что мы хотим играть в финале".
Напомним, что поединок "Реал" — "Бавария" стартует 8 мая в 22:00 по киевскому времени.
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