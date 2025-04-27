Автор победного гола Боруссии Д в матче Бундеслиги: Нам просто нужно продолжать

Автор победного гола "Боруссии Д" в матче против "Хоффенхайма" поделился ощущениями от матча.

Защитник "шмелей" Вальдемар Антон сказал, что клуб заслужил победу и он счастлив отметиться голом.

"Чистые эмоции. Мы заслужили это сегодня. Вторая половина была не такой уж хорошей, но мы верили в это до конца, даже после ничьей 2:2. Мы верим в это, и мы вернулись в ключевые моменты.

Я очень, очень рад, что смог забить сегодня. Мы много работали, упорно боролись и временами играли хорошо. Нам просто нужно продолжать". – сказал футболист.