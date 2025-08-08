ПСЖ завершил переход Забарного за 67 миллионов евро

Защитник «Борнмута» Илья Забарный скоро станет игроком ПСЖ. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, подтвердивший завершение трансфера украинца. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник astanatimes.kz.

По информации Романо, парижский клуб ПСЖ заплатит за Илью Забарного 67 миллионов евро. Украинец подпишет контракт с парижанами до 2030 года. Ожидается, что Забарный пройдет медицинский осмотр до матча за Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что 20% от суммы трансфера, уплаченной ПСЖ за Забарного, получит его бывший клуб — киевское «Динамо». Это стандартная практика для клубов, воспитывающих футболистов.

В прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей за «Борнмут», забив 1 голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 42 миллиона евро.

