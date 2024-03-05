Тренер Беринчика оценил прогресс Ярослава Амосова в боксе

Instagram s_amoskin. Егор Голуб (по центру)

Тренер по боксу Егор Голуб оценил работу бывшего чемпиона Bellator Ярослава Амосова. Наставник Дениса Беринчика отметил, что боец смешанных единоборств демонстрирует прогресс.

«С нами он просто тренируется. Он сейчас поехал в Польшу сразиться, и снова приедет. Да, у нас разная работа, но в ММА тоже нужно уметь руками хорошо работать.

Его боксерские навыки? Он мне очень нравится, все схватывает на лету. Молодец. Старается, выполняет задания. Ему нелегко, но он выполняет. Я доволен его прогрессом», – сказал Голуб.

Амосов имел стрик 27-0 в MMA. В ноябре 2023 года украинец нокатуом проиграл Джейсону Джексону и потерял свой титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

sport.ua