Критикам не понравилось управление в игре F1 2024

Накануне на платформах для консолей и PC состоялся релиз F1 2024 – официальной игры Формулы 1 от компании Codemasters. Одновременно вышли подробные обзоры, среди которых довольно много критических.

Разработчики F1 2024 попытались улучшить управление гоночными машинами. Были переработаны модели шин, подвески и прижимной силы, что, по словам Codemasters, должно обеспечить «самый аутентичный и захватывающий опыт вождения, который когда-либо ощущался в игре по Формуле 1». В реальности же обзорщики отмечают, что переработанная модель управления стала не шагом вперёд, а шагом назад.

Оказалось, что машиной F1 2024 легче управлять практически в любом сценарии. Кажется, что автомобили невосприимчивы к недостаточной поворачиваемости, обеспечивая высокий уровень сцепления в середине поворота даже при настройках по умолчанию. Поймать избыточную поворачиваемость достаточно легко, но она возникает только при выходе из медленных поворотов.

Машины ощущаются намного легче и невероятно острыми в управлении, а передние колёса обладают неестественным сцепление с трассой. В результате самый быстрый способ преодолеть многие среднескоростные и быстрые повороты – это «швырнуть» машину в поворот с неестественной блокировкой рулевого управления, потому что шины всегда обеспечивают необходимое сцепление.

В результате, как отмечают в обзорах, управление машиной в F1 2024 кажется наиболее простым с тех пор, как в 2015 разработчики перешли на игровой движок Ego. Для каких-то игроков такая «аркадность» управления действительно станет плюсом, поскольку позволит расслабленно проехать несколько гонок.

Но те, кто хочет почувствовать в полной мере, что такое пилотирование современной машины Формулы 1 и проверить свои навыки, посчитают новое управление шагом назад.

В России F1 2024 официально не продаётся, но IT-дистрибьюторы обещают начать поставки дисков с игрой из ОАЭ в ближайшие дни.

Источник