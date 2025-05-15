Рим. Пол в двух сетах обыграл Хуркача и второй сезон подряд сыграет в полуфинале

Томми Пол выиграл четвертьфинальный матч на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 11) – Хуберт Хуркач (Польша, 30) 7:6(4), 6:3

Одержал третью победу подряд в четырех матчах против Хуркача. Год назад Пол также обыграл представителя Польши в четвертьфинале турнира в Риме.

Томми Пол проведет четвертый полуфинал на соревнованиях ATP 1000 и попробует впервые выйти в финал.

Американец стал четвертым игроком из своей страны, который дважды подряд вышел в полуфинал турнира в Риме. Ранее это удавалось Эдди Диббсу (78-79), Джиму Курье (92-93) и Питу Сампрасу (93-94).

Следующий соперник Томми Пола определится в противостоянии Янник Синнер (Италия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 6).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua