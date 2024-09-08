Центральной фигурой на новой эмблеме по-прежнему остается пчела

Киев-Баскет сменил клубный логотип. Киевляне презентовали новую эмблему на своих официальных ресурсах.

Центральной фигурой на новом логотипе по-прежнему является пчела, которая держит баскетбольный мяч. В клубе анонсировали, что вскоре раскроют его происхождение, историю и автора.

Ранее Киев-Баскет объявил о возвращении центрового Артема Сандула. Также киевляне подписали игрока сборной Украины U-21 3х3 Ярослава Карпюка, бывшего лидера Прометея Дениса Клевзуника и 19-летнего украинского форварда Артема Смитюха.

В прошедшем сезоне Суперлиги Киев-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате и дошел до полуфинала плей-офф. В поединках за бронзовые награды киевляне обыграли Черкасских Мавп.

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