У Усика не будут отбирать пояс чемпиона. Создан временный титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман решил не ждать реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Руководитель престижной организации планирует дать шанс другим боксерам и сделать так, чтобы они не зависели от встречи украинца и британца.

Сулейман понимает, что Фьюри может победить Усика и тогда придется ждать третьего боя. Поэтому он решил создать временный титул чемпиона WBC и разыграть его между боксерами, которые в рейтинге идут следом за Усиком и Фьюри.

Ожидается, что за временный титул сразятся китаец Чжан Чжилей и немец Агит Кабайел. Победитель этого противостояния встретится с победителем боя Усик – Фьюри.

«Мы получили официальный запрос от представителей боксеров и санкционировали этот бой за пояс временного чемпиона. Мы все время делаем так, чтобы спортсмены могли достичь больших успехов в нашей организации», – заявил маурисио.

Ранее разгорелся скандал с титулом IBF – президент этой организации вынудил Александра Усика отказаться от пояса, так как украинец не собирался проводить обязательную защиту. В WBC решили не наступать на эти грабли и не ставить украинскому чемпиону никаких условий.

sport.ua