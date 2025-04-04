Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Непобежденный британский супертяж Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) принял решение отказаться от поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приказала обладателю титула регулярного чемпиона Кубрату Пулеву (32–3, 14 КО) провести обязательную защиту против боксера из Англии.

Стороны длительное время пытались договориться о распределении гонораров, однако из-за высоких финансовых запросов болгарина, Уордли сообщил, что отказывается выходить на ринг.

Руководство WBA может назначить обязательные промоутерские торги, однако они не помогут, если британец откажет ассоциации. Пулев владеет титулом WBA Regular, а Уордли занимает первое место в супертяжелом дивизионе.

sport.ua