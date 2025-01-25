Астон Вилла – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Грэм Поттер проведет уже второй матч против “Виллы”
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После своего назначения на пост нового тренера "Вест Гема" Грэм Поттер дебютировал в игре против "Астон Виллы" в рамках Кубка Англии. Тогда "молотобойцы" проиграли, хоть и первыми открыли счет.
Теперь посмотрим, сделали ли Поттер и его команда правильные выводы и смогут ли они сыграть лучше в рамках АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
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Трансляция матча “Астон Вилла” — “Вест Хэм” Смотреть трансляцию
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