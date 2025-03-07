В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник

boxing-social. Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко может уже в ближайшее время вернуться на ринг.

Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA. Представители Дэвиса обратились в Top Rank [промоутер Ломаченко] по организации боя с Василием в 2025 году.

Ломаченко и Дэвис вели переговоры о поединке в 2024 году, однако украинец в итоге отказался от боя из-за травмы спины.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua