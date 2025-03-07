Williams в шутку предлагает фанатам стать прогульщиками

С сегодняшнего дня на платформе Netflix стартует показ 7-го сезона сериала Drive to Survive, и команда Williams по этому поводу опубликовала в социальных сетях занятный документ. По сути она предлагает своим болельщикам стать прогульщиками. Документ называется «Бланк разрешения для Drive to Survive», и вот его полный перевод:

«Мы даём разрешение (прочерк, куда надо вписать своё имя) быть исключённым из любых видов деятельности и 7 марта 2025 года начать долгий уик-энд, посвящённый просмотру седьмого сезона сериала Drive to Survive.

Мы в команде Williams Racing полагаем, что все наши болельщики заслуживают того, чтобы получить удовольствие от премьеры сериала, в котором ставки такие же высокие, как и уровень децибел от рёва гоночных моторов.

От просмотра Drive to Survive будет больше пользы в плане эффективности работы, чем просто сидеть в офисе, делая вид, что вы продуктивно трудитесь.

Ведь это не просто телесериал: его просмотр повышает производительность, благодаря чем люди вернутся на работу посвежевшими, а их подход к выполнению всех задач станет высокоскоростным.

Они обещают со всем энтузиазмом отнестись к просмотру, после чего вернуться на работу с намерением стать героями заголовков подобно гонщикам Формулы 1 в день Гран При.

Мы ценим ваше сотрудничество по данному вопросу (прочерк для подписи).

Attlassian Williams Racing»

7-й сезон Drive to Survive состоит из десяти эпизодов, и в отдельном тексте на сайте Williams опубликованы рекомендации по просмотру, где, в частности, есть настоятельный совет смотреть каждую серию по отдельности. Т.е. не торопясь, «с чувством, с толком, с расстановкой» – так что у кого-то процесс просмотра может занять несколько дней. А там, глядишь, и Гран При Австралии начнётся.

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