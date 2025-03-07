“Я прикладываю столько усилий, но по-прежнему испытываю серьёзный дискомфорт”. Ник Кириос расплакался и снялся со своего матча в Индиан-Уэллс

Австралийский теннисист Ник Кириос рассказал о своей травме после поражения в первом круге на турнире в Индиан Уэллс.



Ник Кириос досрочно завершил свой матч первого круга на турнире BNP Paribas Open, из-за травмы правого запястья. На момент отказа австралиец уступал нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу – 7-6(7), 3-0.

«Если честно, я не был уверен, что смогу сыграть сегодня», – признался Кириос на послематчевой пресс-конференции.

«Два дня назад на тренировке мне пришлось остановиться из-за травмы запястья. Казалось, что было все в порядке, чтобы выйти на корт, но боль только усиливалась…».

На корте австралиец расплакался, когда понял, что придется досрочно завершить поединок. Объясняя свою эмоциональную реакцию Кириос сказал:

«Наверное, этот период стал одним из самых сложных испытаний в моей жизни. Для обычной жизни всё не так уж и плохо, но для моей теннисной карьеры это однозначно самая серьёзная проблема. Тот объём работы, который я выполняю дома или когда не участвую в турнирах, трудно назвать приятным. Я осознаю, что уже невозможно делать больше, чтобы попытаться вернуться и снова играть.

Вся сложность заключается в том, что я прикладываю столько усилий, но по-прежнему испытываю серьёзный дискомфорт в запястье. Наверное, именно поэтому я и стал эмоциональным под конец матча, ведь это один из моих любимых турниров.



После Australian Open всё, чем я занимался – это реабилитация, тренировки и подготовка к этому турниру. За два дня до начала соревнований у меня была отличная тренировка, и буквально на предпоследнем розыгрыше я пробила форхенд и почувствовал резкую боль, после чего пришлось остановиться.

Теперь нам всей командой снова придётся начинать сначала и искать способы справляться с ситуацией, чтобы я мог проходить через эти матчи. Я бы очень хотел завершить сегодняшний поединок, даже проиграв, просто чтобы это стало точкой отсчёта – доказательством того, что я вышел на корт и на равных боролся с сильным соперником, имел шансы, сетболы, брейк-поинты. Именно такие моменты становятся фундаментом. Но теперь, когда я не могу даже заканчивать матчи, это уже вызывает серьёзное беспокойство».

Бывшая 13-я ракетка мира Ник Кириос сыграл лишь один матч в 2023 году. После 18-месячного перерыва он вернулся в этом сезоне, выступив в Брисбене и на Australian Open, но оба раза проиграл в первом круге.

btu.org.ua