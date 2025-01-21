Александр УСИК: «Ударь меня и я упаду. Главное, остановите это»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) вспомнил момент, когда ему было очень тяжело на ринге:

«Однажды я проводил спарринг с сыном моего тренера Сергея. Он был моим первым спарринг-партнером и сильно меня бил. По лицу, в корпус и печень. Это длилось примерно 45 минут. Я даже не помню сколько. Возможно, час.

Я сказал: «Хватит, тренер. У меня больше нет сил». Тренер ответил: «Нет, продолжай. я сказал продолжай!». Во время этого спарринга я говорил Сергею (сын тренера – прим.): «Ударь меня по лицу и я упаду. Главное, остановите это». В тот момент у меня очень сильно болело сердце.

Вероятно, это был самый худший момент в ринге. Хотя это был даже не ринг, а специальный зал. Даже не профессиональный. У нас ничего не было тогда, все делали сами. Были только перчатки», – поделился воспоминаниями Усик.

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sport.ua