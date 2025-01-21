Немецкий топ-клуб хочет усилиться английским талантом

Футболист громко заявил о себе в этом сезоне

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий "РБ Лейпциг" стремится усилиться английским талантом "Саутгемптона".

Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "РБ Лейпциг" хочет подписать 18-летнего Тайлера Диблинга, который играет за "Саутгемптон". Немецкий клуб на данный момент готов заплатить 30 миллионов евро, однако атакующий хавбек может обойтись "красным быкам" значительно дороже.

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Стоит заметить, что "Саутгемптон" потребует значительно больше денег, потому что за талантливым игроком выстроилась очередь из команд АПЛ, в частности конкретный интерес проявил "Тоттенхэм", а также другие европейские клубы. Его действующий контракт со "святыми" рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Тайлер Диблинг принял участие в 24 матчах за клуб во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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