Действующий чемпион Формулы 2 Габриэль Бортолето дебютирует в этом сезоне в Формуле 1 в составе Sauber. Когда Жака Вильнёва попросили прокомментировать шансы молодого бразильца, чемпион мира 1997 года ответил, что пока не берётся судить.

Жак Вильнёв: «Я не знаю, что ожидать от Бортолето. Формула 2 никогда не была достаточно хорошей серией для оценки гонщиков, поэтому бессмысленно что-то говорить до того, как они окажутся в Формуле 1.

Мне очень сложно понять, как молодые гонщики без опыта могут выступать на самом высоком уровне. Да, они много работают на симуляторе, что позволяет им быстро пилотировать, но за рулём реальной машины происходит то, что произошло с Кими Антонелли в Монце».

Оценивая дебют Франко Колапинто в конце прошлого сезона, Жак Вильнёв заявил, что аргентинский гонщик упустил свой шанс: «Когда гонщику выпадает золотой шанс, он должен его максимально использовать, а Франко Колапинто его упустил, и теперь нет смысла оплакивать упущенную возможность.

Я не знаю, что ждёт его в будущем. Он быстрый гонщик, но его выступления показали, что он не умеет правильно оценивать ситуацию».

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