Тренер Нганну назвал главную ошибку Фьюри в поединке против Франсиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион EBU в супертяжелом весе Александр Захожий, который готовил Франсиса Нганну к поединкам против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, рассказал, в чем была ошибка будущего соперника Александра Усика в поединке против бойца ММА.

– Про Нганну хочу тебя спросить. Ты его готовил и к Фьюри, и к Джошуа, но мы увидели 2 совершенно разных поединка. Что тебя удивило больше: то, насколько классно он отбоксировал против Тайсона Фьюри, или то, насколько легко он отлетел от Энтони Джошуа?

– Мое личное мнение: Тайсон Фьюри просто был не готов. И большая ошибка была в том, что он начал с ним играть, перебоксировать хотел. Если бы он вышел и сразу начал агрессивно боксировать, как это сделал Джошуа – возможно, был бы другой поединок и концовка.

Для Джошуа это был поединок такой, что если он пройдет всю дистанцию или сам как-то упадет в нокдаун – то это будет уже какой-то немножко позор для боксеров. Поэтому на нем была очень большая ответственность, он должен был выйти и… То, что он сделал – то он и сделал. И этим он как бы доказал, что боксеры – это боксеры, а UFC-шники – немножко другая история.

– То есть, я так понимаю, что для тебя стало, в принципе, неожиданностью то, что Тайсон Фьюри был настолько неготов к поединку против небоксера?

– Да.

Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал тяжелую победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

sport.ua