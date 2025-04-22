Объявлен вечер бокса от Турки Аль-Шейха. Состоятся два титульных поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Хамза Шираз

12 июля в американском Нью-Йорке состоится большой вечер бокса, организованный журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом.

Главным событием станет отборочный бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) и представитель Пуэрто-Рико Эдгар Берланга (23–1, 18 КО). Победитель этого противостояния в следующем поединке сразится за титул WBC.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) из США сразится с обладателем временного титула Уильямом Сепедой (33–0, 27 КО).

Третьим по значимости событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между доминиканцем Альберто Пуэльо (24–0, 10 КО), который владеет поясом WBC, и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (22–2, 22 КО).

sport.ua