Гонка в Сингапуре может побить рекорд посещаемости

На сингапурском этапе чемпионата официальный рекорд посещаемости был установлен в 2022 году – тогда за три дня уик-энда на городской трассе Марина-Бей побывали 302 тысячи болельщиков. Год назад, в 2024-м, показатели были несколько скромнее, порядка 269 тысяч, но похоже, что сейчас может быть установлен новый рекорд.

Во-первых, все билеты на предстоящий Гран При были распроданы ещё примерно полгода назад, во-вторых, на днях организаторы объявили, что нашли возможность выпустить, хотя и в ограниченном количестве, дополнительные билеты. По официальной информации, это делается для того, чтобы предотвратить продажи на вторичном рынке.

Более того, небольшое число билетов на отдельные трибуны, а также в зоны свободного доступа можно будет приобрести буквально в последний момент непосредственно в кассах трассы с 3-го по 5-е октября, т.е. уже в дни гоночного уик-энда.

Разумеется, если интрига чемпионата развивается так, как в этом году, когда за титул сражаются два гонщика McLaren, при том что две победы подряд, в Монце и Баку, одержал Макс Ферстаппен, сократив отставание от лидера личного зачёта, Оскара Пиастри, то ничего удивительного, что интерес к каждому из семи оставшихся этапов будет предельно высоким.

Наконец, культурная программа в дни гоночного уик-энда в Сингапуре будет беспрецедентно насыщенной и привлекательной. Можно сказать, что в следующий уик-энд в городе-государстве пройдёт целый парад звёзд мирового шоу-бизнеса.

Перечислим только самых ярких знаменитостей: в субботу пройдут концерты рок-группы Foo Fighters, которую смело можно назвать легендарной, а также выступит Crowded House – австралийские ветераны, несколько лет назад в очередной раз вернувшиеся на музыкальную сцену в новом составе.

В воскресенье на главной сцене сначала появится знаменитый американский коллектив The Smashing Pumpkins, затем его сменит популярнейший шотландский певец Льюис Капальди, чьи клипы собрали миллиарды просмотров на YouTube, а завершит концертную программу сэр Элтон Джон, который вообще-то официально закончил карьеру пару лет назад, однако по-прежнему иногда по особым поводам вновь садится за рояль и радует публику. Вероятно, Гран При Сингапура он счёл именно таким поводом.

Всё перечисленное позволяет предположить, что в 2025 году в Сингапуре может быть установлен новый рекорд посещаемости.

