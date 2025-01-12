Валттери Боттас: Постараюсь найти способ вернуться

В 2025 году Валттери Боттас вернётся в Mercedes F1, но теперь в качестве резервного гонщика. В интервью Motorsport Week финн выразил уверенность, что команда на верном пути и обязательно добьётся новых успехов.

Когда Валттери спросили, удивили ли его сложности, с которыми с переходом на технический регламент 2022 года столкнулась Mercedes, он сказал: «Да, полагаю, как и все, я не ожидал, что с тех пор они будут вынуждены бороться с проблемами. Но в этом спорте всё делится на циклы.

Насколько мне представляется, сейчас уже есть признаки, что команда возвращается на прежний уровень. Иногда она показывает отличные результаты, но они по-прежнему во многом зависят от особенностей конкретной трассы. Впрочем, я знаю, как сильно Тото Вольфф стремится добиться новых побед, поэтому считаю, что в конечном итоге команда добьётся успеха».

Также Боттас не исключает, что восстановление деловых отношений с Mercedes может открыть возможности для его возвращения в чемпионат, в том числе благодаря тому, что в 2026 году, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, число клиентских команд Mercedes увеличится, к McLaren и Williams присоединится Alpine.

«Конечно, мне нужно пытаться вернуться, выбрав для этого подходящий момент, – согласен Валттери. – Такой момент может настать. На стартовом поле немало машин с двигателями Mercedes, и благодаря этому могут неожиданно открыться какие-то возможности. В любом случае в нашем спорте никогда не знаешь, как будут развиваться события.

К тому же многое может произойти и в 2026 году. Скажем так: я готов оставаться в игре и постараюсь найти способ вернуться».

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