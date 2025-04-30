ЧМ-2025 по хоккею. Знаковая отметка Пангелова-Юлдашева

IIHF. Филипп Пангелов-Юлдашев

Оборонец национальной сборной Украины Филипп Пангелов-Юлдашев достиг знаковой отметки в матчах за главную команду страны. Стартовый поединок на ЧМ-2025 против Великобритании стал для 31-летнего защитника 50-м юбилейным с трезубом на груди. В них киевлянин набрал 32 (9+23) очка и занимает в рейтинге гол+пас восьмое место среди всех защитников-бомбардиров в истории Украины. Ближайший ориентир Филлипа – оборонец Юрий Наваренко (45 баллов).

Напомним, в середине апреля свой юбилей справил капитан сборной Украины – защитник Игорь Мережко.

На клубном уровне в минувшем сезоне Пангелов-Юлдашев защищал цвета «Ястребов Простеева» в первой лиге Чехии.

sport.ua