Новак Джокович пропустит “Мастерс” в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет в этом году на “Мастерсе” в Риме



Об этом сообщила пресс-служба Internazionali BNL d’Italia.

Экс-лидер мирового рейтинга впервые сыграл в Риме в 2007 году и с того момента не пропустил ни одного розыгрыша турнира, одержав 68 побед при 12 поражениях. Джокович шесть раз становился в Риме чемпионом (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022) и еще шесть раз доходил до финала.

Таким образом, Новак Джокович приедет на Ролан Гаррос с серией из трех поражений подряд и без побед на грунте. Напомним, что серб после поражения от Якуба Меншика в финале “Мастерса” в Майами, проиграл на старте грунтовых турниров АТР 1000 в Монте-Карло (Алехандро Табило) и Мадриде (Маттео Арнальди).

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