Индиан-Уэллс. Джорджи остановила победную серию Бултер, Кербер и Волынец вышли во второй круг

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камила Джорджи (Италия) — Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:3

Анжелик Кербер (Германия, SR) — Петра Мартич (Хорватия) 6:3, 6:4

Кэти Волынец (США, WC) — Мирра Андреева (-) 7:5, 7:5

Мари Боузкова (Чехия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:1, 6:1

Татьяна Мария (Германия) — Аранча Рус (Нидерланды) 7:6(5), 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Ван Яфань (Китай) 6:4, 6:0

Май Хонтама (Япония, Q) — Чжан Шуай (Китай, SR) 5:7, 6:2, 6:0

Бернарда Пера (США, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, SR) 7:5, 4:6, 7:6(5)

Камила Джорджи (№106 WTA) выиграла первый из пяти последних сыгранных матчей и прервала беспроигрышную серию Кэти Бултер, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 500 в Сан-Диего. Итальянка впервые с июня прошлого года смогла победить теннисистку, входящую в топ-30 рейтинга. Дальше Джорджи встретится с 26-й сеяной Линдой Носковой из Чехии.

Анжелик Кербер, вернувшаяся в Тур после рождения дочери, одержала вторую победу в текущем сезоне за восемь сыгранных матчей. Следующей соперницей немки станет десятая ракетка мира Елена Остапенко, которую она обыграла в их предыдущей встрече, которая состоялась в 2021 году в Цинциннати.

Кэти Волынец (№131 WTA) записала в свой актив пятую победу над соперницей из топ-50 рейтинга. Американка четвёртый сезон подряд выступает в Индиан-Уэллс и во второй раз преодолела стартовый раунд (2022). За выход в третий круг Волынец будет бороться с шестой сеяной Онс Жабер. Для Кэти это будет третья встреча с представительницей топ-10 (1-1).

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