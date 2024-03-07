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Футбол

Беспроигрышная серия Ман Сити с Родри в составе достигла 60 матчей — впереди игра с Ливерпулем в АПЛ

Прервётся ли в воскресенье уникальная серия?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Родри довел свою беспроигрышную серию до юбилейной отметки.

    Ответный матч против "Копенгагена" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для испанского хавбека 60-м по счёту в этой серии.

    В нынешнем сезоне "Сити" проиграл в четырёх матчах, и ни в одном из них Родри не появился на поле.

    Следующий матч "горожане" проведут на "Энфилде" с "Ливерпулем" в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.

    www.ua-football.com

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