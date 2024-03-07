Фьюри пообещал Джошуа отомстить Усику за два поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри уверен, что сможет победить Александра Усика, который до того дважды уверенно победил Энтони Джошуа.

«Усик дважды разобрался с Джошуа. Мы видели эти поединки. Те моменты, когда он просто не мог ничего сделать с Усиком. Так что пусть оставит Усика мне. Этого маленького левшу, я разберусь с ним вместо Джошуа».

«Даже дважды, поэтому Энтони нужно оставить эту работу для меня», — сказал Фьюри.

Бой за все титулы должен состояться 18 мая. Фьюри уже сообщил, что вскоре после этого планируется реванш.

sport.ua