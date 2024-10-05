Айртон Сенна и Макс Ферстаппен в новом видео Honda

Японская корпорация Honda начинает новую рекламную кампанию под слоганом Unstoppable Dreams, что можно трактовать как «Неукротимые мечты», и в первом видеоролике, выпущенном под этим девизом, мы видим Айртона Сенну и Макса Ферстаппена.

Ровно за минуту экранного времени перед зрителями промелькнут кадры с участием гонщиков Honda, выступавших в разные годы в разных технических видах спорта и выступающих в наши дни, а также разнообразную продукцию концерна, вплоть до электромобиля Honda Prelude Concept и даже электросамолёта.

Переводить весь закадровый текст нет смысла, поскольку его суть можно передать буквально тремя предложениями, цитируем: «Мы не сдаёмся. Похоже, чем больше я проигрываю, тем больше учусь. Мои мечты отметают мои сомнения».

Мы видим один из эпизодов в биографии Сенны, датированный 1992 годом, видим последствия столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании 2021 года, но также других гонщиков, которые так или иначе ассоциируются с японским брендом. Их всех объединяет стремление к победам и волевые качества, позволяющие в конечном итоге справляться с любыми трудностями.

Ролик уже можно посмотреть на различных онлайн-платформах, а завтра состоится его телевизионная премьера, и это произойдёт во время воскресного матча двух клубов американской футбольной лиги НФЛ – Dallas Cowboys и Pittsburgh Steelers.

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