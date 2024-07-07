50 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

Ландо Норрис стартует в Сильверстоуне третьим и надеется побороться за победу…

Ландо Норрис: «Я в предвкушении гонки, ведь Гран При Великобритании – один из моих любимых, и мне уже не терпится выйти на старт. С первых трёх позиций гонку начнут три британца, но мне хочется опередить всех – очень интересно посмотреть, что из этого получится.

Похоже, погода улучшилась, светит солнце, трасса подсохла, но гонка будет непростой, ведь моими соперниками будут Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, а они очень трудные соперники, поэтому нужно применить эффективную тактику и пилотировать как можно лучше. Надеюсь, мы сможем устроить для всех отличное шоу!

Если говорить о соперничестве с Максом Ферстаппеном, то будем надеяться, что сейчас всё сложится лучше, чем неделю назад в Австрии. Но я намерен смотреть не только в зеркала заднего вида – я собираюсь пробиваться вперёд и бороться с гонщиками Mercedes. Хотя будет трудно, но я постараюсь выиграть.

Впрочем, самое главное – это получить удовольствие от борьбы на трассе, и я даже не чувствую особого прессинга. На моём лице широкая улыбка, и я намерен порадовать болельщиков хорошим результатом, чтобы отблагодарить всех за горячую поддержку».

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