Плей-офф НХЛ. Овертаймы Оттавы и Вегаса, 5 шайб Тампы, победа Колорадо

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Торонто мог стать первой командой, которая закроет серию первого раунда плей-офф НХЛ и выйдет дальше, но Оттава сумела победить в овертайме 4:3 и продлить противостояние на пятую встречу.

Важную победу одержала Тампа-Бэй, которая после двух поражений дома выиграла на льду Флориды 5:1 и сократила отставание в серии. Форвард Джейк Гентцель оформил гол и два ассиста.

А на Западе две серии пока ничейные: Вегас в овертайме обыграл Миннесоту 4:3, а Колорадо удалось разгромить Даллас 4:0.

Гол и ассист у Лавин оформил Габриэль Ландеског, который отличился впервые за три года. Игрок только недавно восстановился после травмы колена.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Флорида – Тампа-Бэй 1:5

Флорида ведет в серии 2:1

Миннесота – Вегас 3:4 в овертайме

Счет в серии 2:2

Оттава – Торонто 4:3 в овертайме

Торонто ведет в серии 3:1

Колорадо – Даллас 4:0

Счет в серии 2:2

sport.ua