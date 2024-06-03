Ига Швёнтек: «У меня были болезненные поражения от Потаповой в юниорские годы, но сейчас нет смысла об этом задумываться»

Польская теннисистка Ига Швёнтек пообщалась с журналистами после победы над Анастасией Потаповой в четвертом круге Ролан Гаррос

О матче против Анастасии Потаповой

«Однозначно я сыграла очень надежно и эффективно, и не проиграла ни одного очка, которое не должна была бы проигрывать. Так что я довольна своей дисциплинированностью и тем, что я просто придерживаюсь своей тактики на протяжении всего матча. Вспоминала ли я наши юниорские матчи? Нет. Очевидно, я просто подумала, что времена немного меняются, потому что я помню, что она всегда была игроком, который мог меня обыграть.

Я не думаю, что я выигрывала у нее, у меня было несколько болезненных поражений. Например, полуфинал Orange Bowl, когда у меня был матчбол, и я проиграла ей здесь, когда у меня был довольно хороший турнир, и еще в нескольких матчах. Мы всегда играли друг против друга на чемпионатах Европы или других соревнованиях. Честно говоря, нет смысла задумываться об этом, но у меня была такая мысль. Она длилась две секунды, а потом я сосредоточилась на работе, потому что это лучшее, что я могу сделать».

Об обращении к организаторам не ставить ее на ночную сессию

«У меня нет никаких проблем относительно условий или еще чего-то. Я просто хочу нормально спать».

О ночном матче Новака Джоковича против Лоренцо Музетти (игра завершилась в 3 ночи)

«Я не смотрела эту игру, и я не знала, что они играли до 3 ночи. Успеет ли Джокович восстановиться? Надо его спросить, но я думаю, что он настолько опытный, что сделает все, чтобы так и было. Очевидно, что каждый думает о себе, и поэтому я всегда смотрю на расписание с точки зрения игрока. [Ночью] играть нелегко. К тому же, это не значит, что удается заснуть через час после матча. Обычно нам нужно около четырех часов, чтобы просто расслабиться, а еще нужно заниматься восстановлением, общаться со СМИ. Нельзя сказать, что с матчболом твоя работа заканчивается.

Я всегда была одним из тех игроков, кто говорил, что надо начинать немного раньше. Кроме того, я не знаю, смотрят ли болельщики эти матчи, или им нужно идти на работу на следующий день, когда матчи заканчиваются в 2 или 3 ночи. Но это не от нас зависит. Мы должны принять все, с чем мы сталкиваемся».

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