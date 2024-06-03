Венеция выходит в Серию А

Таблица регулярного сезона Серии Б подтвердилась

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В воскресенье завершился плей-офф за выход в итальянскую Серию А. По его итогам третью путёвку в Высший дивизион добыла «Венеция». После 0:0 в первом матче в гостях три дня тому венецианцы переиграли «Кремонезе» дома со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Гиткьера на 24-ой минуте.

Следует отметить, что «Парма» и «Комо» заняли два первых места в регулярном чемпионате Серии Б и обеспечили себе выход в Серию А напрямую. «Венеция» заняла третье и в плей-офф подтвердила это место, пройдя «Палермо» и завершивший регулярный чемпионат четвертым «Кремонезе».

«Венеция» возвращается в Серию А после двух сезонов отсутствия. «Кремонезе» остаётся в Серии Б и проведёт там второй сезон подряд после вылета из Серии А в 2023-ем году.

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