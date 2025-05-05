Рим. Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч в квалификации

Юлия Стародубцева завершила выступление на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 21) – Майя Хвалиньска (Польша) 7:6(5), 5:7, 1:6

В первом сете Стародубцевой удалось совершить камбэк, проигрывая со счетом 3:5, а во втором украинка упустила, ведя 3:0.

Матч продолжался почти три с половиной часа, и за это время Стародубцева допустила пять двойных ошибок, реализовала 5 из 15 брейк-поинтов и проиграла девять геймов на своей подаче.

Отметим, что Майя Хвалиньска в матче против украинки прервала свою серию из шести поражений.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua