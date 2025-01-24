Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января

Самые интересные новости за 23 января, которые вы могли пропустить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" Артема Довбика уступила "АЗ" в матче Лиги Европы

Это уже 18-й выездной матч подряд для подопечных Клаудио Раньери без побед. Артем Довбик вышел в стартовом составе на важный матч второго по престижности еврокубка и сыграл всего один тайм. Так случилось, что украинский нападающий вышел на поле достаточно заведенным и едва не получил красную карточку в конце тайма за удар локтем в лицо сопернику. Раньери решил его заменить в перерыве. А во втором тайме римляне пропустили один гол, который для "АЗ" оказался победным, поэтому поражение в Нидерландах.

"Олимпиакос" Романа Яремчука на выезде обыграл "Порту"

Чрезвычайно важна победа для греческого клуба, в стартовом составе которого не было Романа Яремчука и в итоге украинский нападающий появился на зеленом газоне только на 90-й минуте. В непростом матче в Португалии "Олимпиакос" сумел забить первым и к выходу Яремчука вел в счете.

Роман вышел и даже забил второй гол своей команды, впрочем, у него зафиксировали офсайд, поэтому взятие ворот было отменено. Тем не менее, это помешало гостям забрать свои три очка в Лиге Европы.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Рейнджерс" в непростом матче на "Олд Траффорд"

Команда Рубена Аморима сыграла неплохой матч в рамках Лиги Европы. "Рейнджерс" в этом сезоне уже создал немало проблем своим соперникам и в этот раз простого матча тоже не получилось. Хотя именно "дьяволы" были очевидно сильнее, просто подвела реализация. Все могло завершиться и вничью, ведь на 88-й минуте гости сравняли счет, однако спустя 4 минуты Бруну Фернандеш снова вывел свою команду вперед, зафиксировав финальный счет 2:1.

"Динамо" потеряло преимущество в два гола в спарринге против "Ллапи"

В рамках подготовки к последнему матчу группового этапа Лиги Европы команда Александра Шовковского проводила товарищеский матч против соперника из "Косово". В общем, все выглядело достаточно позитивно и спокойно для киевлян. Они долгое время вели в счете и получили преимущество в два гола благодаря голам Пихальонка и Волошина.

Впрочем, ближе к концу матча на сцену вышел Тахири, футболист "Ллапи". Он сумел оформить дубль и позволил своей команде избежать поражения в этой игре.

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании Омара Мармуша

Нападающий "Айнтрахта" перешел к английскому гранду. "Манчестер Сити" объявил о подписании Омара Мармуша из "Айнтрахта". Нападающий будет играть под 7-м номером. Контракт с клубом подписан до июня 2029 года. Трансфер обошелся "горожанам" в 75 млн евро.

"Ювентус" арендовал Рандаля Коло Муани

Итальянский "Ювентус" официально представил французского нападающего. Коло Муани присоединился к итальянскому гранду на правах аренды из "ПСЖ". Аренда рассчитана на полгода. "Ювентус" заплатил 1 млн. за футболиста. Нападающий взял себе 20-й номер.

Рональд Араухо продлил контракт с "Барселоной"

Центральный защитник Рональд Араухо продолжил сотрудничество с "Барселоной". Новый контракт игрока с испанским грандом рассчитан до июня 2031 года. Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Араухо в 55 млн. евро. Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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