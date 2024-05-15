Следить
Футбол

Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR

VAR в АПЛ: быть или не быть?

Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Будущее системы видеоассистентов арбитров (VAR) в Премьер-лиге оказалось под вопросом, ведь клубы лиги готовятся к голосованию на ежегодном общем собрании, которое состоится в следующем месяце.

    "Вулверхэмптон" официально подал резолюцию, которая будет предметом голосования.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В заявлении клуба говорится, что VAR, который был введен в 2019 году для помощи судьям на поле в принятии ключевых решений, привел к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые вредят отношениям между болельщиками и футболом.

    Читайте такжеБрайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis