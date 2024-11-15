ВИДЕО. «Тебя ждет нокаут». Фьюри уверен в своей победе над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри – Усик

21 декабря украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри проведут бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA.

Накануне поединка Фьюри прибыл на Мальту и начал тренировочный лагерь. Боксер опубликовал видео тренировки в своих социальных сетях.

Не забыл британец и про своего соперника – выложил фото первого поединка, на котором Тайсон наносит неприятный удар Александру. Очевидно, Фьюри намекнул и болельщикам, и украинскому чемпиону о нокауте – ранее боксер неоднократно заявлял, что в реванше досрочно победит Усика.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua