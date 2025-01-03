Маркуса Эриксона привлекли к программе Cadillac F1

Маркус Эриксон, бывший гонщик Формулы 1, ныне выступающий в американской серии IndyCar за Andretti Global, должен подключиться к проекту создания новой команды Cadillac F1, дебют которой запланирован на 2026 год.

34-летний швед, в 2022 году выигравший знаменитую гонку Indy 500, рассказал, что ему предстоит заниматься испытанием симуляторов в процессе выбора этого оборудования для британской базы будущей заводской команды концерна General Motors.

«Мои работодатели из Andretti попросили меня слетать в Англию, где мне предстоит испытывать различные симуляторы, – рассказал Маркус, принимая участие в подкасте телеканала Viaplay. – Я должен буду дать свою оценку, поделиться впечатлениями, чтобы они смогли выбрать подходящую модель для всей нашей организации, у которой есть разные программы, ведь она занимается и Формулой 1, и IndyCar, и спорткарами».

По словам Эриксона, его задача в том, чтобы побывать в компаниях, которые производят гоночные симуляторы, и базы команд, где установлено подобное оборудование, чтобы составить представление о его разных типах, моделях и вариантах. В этом ему пригодится прежний опыт, ведь в своё время Маркус провёл 97 Гран При в Формуле 1, выступая за Caterham и Sauber.

«Симуляторы стали неотъемлемой частью автоспорта, и этой зимой я занимаюсь повышением своей квалификации в использовании такого оборудования. Здорово, что в Andretti хотят меня привлечь к этой работе, и мой опыт окажется им полезным», – добавил он.

Также стоит упомянуть, что с 1 января 2025 года Пэт Симондс, бывший технический директор Формулы 1, приступил к работе в проекте Cadillac F1, где занял должность консультанта по инженерным вопросам.

«Меня ждёт интересный вызов, и если график предсезонных тестов в 2026 году будет примерно таким, как в 2014-м (когда Формула 1 в предыдущий раз переходила на силовые установки нового поколения), то у нас осталось меньше 400 дней до момента, когда машина должна впервые выехать на трассу, – написал Симондс на своей странице на деловом портале Linkedin. – На нашей первой машине будет использоваться силовая установка и трансмиссия Ferrari, пока идёт разработка совершенно новой силовой установки Cadillac.

Создание машины Формулы 1 – сложнейшая задача, но чётко регулируемая техническим регламентом. Графики работы составлены, подходы определены, и в команде уже трудится немало опытных специалистов, которые занимаются разработкой шасси.

Параллельно с ними работают и другие люди, которым поручена отладка всех необходимых процессов, чтобы мы могли укладываться в жёсткий график и добились высочайшего качества, требуемое в Формуле 1. Также продолжается создание инфраструктуры на нашей базе в Сильверстоуне.

Мы начинаем, что называется, “с чистого листа”, но этот подход открывает больше возможностей, чем создаёт трудностей…»

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