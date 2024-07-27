Шарль Леклер: Сложно оценить расстановку сил

Шарль Леклер показал четвёртое время во второй тренировке Гран При Бельгии. Подводя итоги сессии, гонщик Ferrari заявил, что сложно оценить расстановку сил, поскольку соперники работали каждый по своей программе.

Карлос Сайнс показал пятое время и отметил возросший уровень сцепления на трассе благодаря новому асфальту.

Шарль Леклер (4-й): «Сложно оценивать итоги дня. Мы работали с разными настройками и шинами, и все команды тоже действовали по своим собственным планам. У нас нет чёткого представления о расстановке сил.

Прогноз на субботу обещает дождь, а в воскресенье должно быть сухо. Мы продолжим работать, чтобы найти оптимальные настройки, которые позволят добиться максимума в каждый из двух дней.

Впереди последняя гонка перед летними каникулами, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться как можно более высокого результата».

Карлос Сайнс (5-й): «В этом году из-за нового асфальта мы увидели трассу, которая очень сильно отличается от той, которую мы знали. Пришлось адаптировать машину к новым условиям и кочкам, но, в целом, новое покрытие обеспечивает больший уровень сцепления.

Необходимо следить за износом резины, а имитация гонки была важной частью пятничной программы. В субботу постараемся выжать максимум из машины, чтобы квалифицироваться на как можно более высокой позиции».

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