Прометей разгромил эстонскую Кейлу в матче регулярного сезона ЛЭБЛ

Команда Гинзбурга набрала рекордное для себя количество очков в текущем чемпионате

Прометей с разгромным счетом обыграл эстонскую Кейлу в матче регулярного чемпионата Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги — 113:59.

Команда Ронена Гинзбурга сумела оправиться после вылета из Еврокубка от французского Бура. Соперник не смог противостоять на равных украинской команде, которая добивалась уверенного преимущества в каждой из четвертей.

Заодно Прометей обновил собственный рекорд результативности в нынешнем рекорде ЛЭБЛ. Если брать сезон в целом, то однажды команда Гинзбурга набирала аналогичное количество очков в Еврокубке — против Хапоэля (113:105).

Прометей одержал 23-ю победу в регулярном сезоне и продолжает уверенно занимать второе место. Напомним, ранее украинская команда получила техническое поражение на матч против Тарту из-за подготовки к поединку Еврокубка.

Следующий матч Прометей сыграет в гостях против Раплы 20 марта.

Латвийско-Эстонская баскетбольная лига. Регулярный чемпионат

Прометей — Кейла — 113:59 (31:11, 30:20, 30:13, 22:15)

Прометей: Одиасе (22), Агада (18 + 3 перехвата), Ткаченко (15), Марч (12 + 6 передач), Бобров (10 + 10 подборов), Балвин (10 + 7 подборов), Лукашов (10 + 6 передач), Кеннеди (8 + 8 подборов), Сидоров (8)

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