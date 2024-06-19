Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Деррек Чисора

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

Ветеран хевивейта Деррек Чисора отреагировал на этот инцидент и поделился мыслями о бое-реванше Тайсона с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон выпил, в этом разве есть что-то плохое? Он живет своей жизнью, Тайсон пьет по-ирландски. Пить по-ирландски означает, что ты пьешь, до того момента, пока не начнешь ползать, а потом садишься в машину и едешь домой. Что Тайсон должен сделать, чтобы выиграть в реванше? Ничего, ведь Усик будет еще лучше во втором бою, вот увидите», – сказал Чисора.

Ранее Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри.

sport.ua