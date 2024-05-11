Рим. Швёнтек и Кербер поспорят за место в четвертьфинале, Осака победила десятую сеяную

На турнире WTA 1000 в Италии проходят матчи третьего круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 6:4

Анжелик Кербер (Германи, SR) — Александра Саснович (-, Q) 6:3, 7:6(4)

Паула Бадоса (Испания, SR) — Диана Шнайдер (-) 5:7, 6:4, 6:4

Наоми Осака (Япония, SR) — Дарья Касаткина (-, 10) 6:3, 6:3

Ига Швёнтек продлила свою победную серию до девяти матчей и дальше сыграет против Анжелик Кербер, с которой уже встречалась на старте сезона в рамках командного турнира United Cup, где была сильнее немки. Кербер в этом году играла на стадии четвёртого круга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Наоми Осака во втором матче подряд победила соперницу из топ-20. Напомним, что в предыдущем раунде японская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк. Осака во второй раз одержала победу над Касаткиной: в 2018 году они играли друг против друга в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua