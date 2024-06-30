Уимблдон. Марта Костюк против Ребекки Шрамковой в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк стартует Уимблдоне. Поединок против словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой пройдет 1 июля вторым запуском на корте №4 (ориентировочное начало матча в 14:30 по киевскому времени)

Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.07.2024): 200/120

Призовые за карьеру: $4,404,820

Дата рождения: 19/10/1996 (27 лет)

Место рождения: Братислава, Словакия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 89 (20/05/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.05.2024): 366/236

Призовые за карьеру: $973,295

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H2H: 0-1

2019 | Торунь (ITF W60) | Грунт | Финал | Шрамкова — 6:1, 6:2

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Марта Костюк — 6/5 | Костюк шестой раз сыграет на Уимблдоне и четвертый раз в основной сетке. Свой лучший результат на турнире Костюк показала в прошлом году, когда дошла до третьего круга.

Ребекка Шрамкова — 4/5 | Шрамкова шестой раз выступает на Уимблдоне и впервые попала в основную сетку соревнований.

Выступления на траве (на 01/07/2024):

Марта Костюк — 14/15 (0/2 в этом году)

Ребекка Шрамкова — 11/8 (0/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 20/12

Grand Slam — 5/2 | AO — 1/4, RG — R2

WTA 1000 — 4/4 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2, Мадрид — R2, Рим — R2

WTA 500 — 11/5 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал, Штутгарт — Финал, Берлин — R1

WTA 250 — 0/1 | Ноттингем — R1

Ребекка Шрамкова — 23/12

Grand Slam — 3/2 | АО — QR1, RG — R1

WTA 1000 — 10/4 | Индиан-Уэллс — R2, Майами — QR2, Мадрид — QR2, Рим — R4

WTA 500 — 1/2 | Брисбен — QR1, Сан-Диего — QR2

WTA 125 — 3/3 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан — 1/4, Оэйраш — R1, Валенсия — R2

ITF — 6/1 | Порту (W75) — R2, Порту (W50) — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — П, П, П, В, П

Ребекка Шрамкова — П, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 4/2 | Костюк сыграет против теннисистки из Словакии впервые с января 2020 года, когда победила Анну Каролину Шмидлову в квалификации турнира в Брисбене.

Ребекка Шрамкова — 9/6 | Шрамкова в прошлом году победила Катерину Байндл и дважды проиграла Катарине Завацкой.

Марта Костюк — проведет свой 171-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 88 побед (52%)

Ребекка Шрамкова — проведет свой 25-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 10 побед (42%)

Марта Костюк — сыграет свой 39-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 21 победа (55%)

Ребекка Шрамкова — сыграет свой 4-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету нет ни одной победы

Марта Костюк — 18-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam. Украинка 11 раз проходила во второй круг. На Уимблдоне Костюк выиграла все три своих стартовых матча.

Ребекка Шрамкова 8-й раз сыграет против теннисистки топ-20. Словацкая теннисистка дважды победила в предыдущих поединках.

Победительница этого матча получит 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — 60 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,24. На победу Ребекки Шрамковой предлагается коэффициент — 4,20.

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btu.org.ua