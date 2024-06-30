Новий секретний шифр Морзе у Hamster Kombat на 30 червня — 1 липня ВІДЕО інструкція

Вітаємо всіх шанувальників Hamster Kombat! У нас для вас чудова новина: 30 червня та 1 липня у грі буде доступний новий секретний шифр. Цей код допоможе вам заробити монети та покращити навички вашого бойового хом’яка. Давайте розберемося, як його використовувати та які переваги він дає.

Як розшифрувати шифр

Новий шифр для Hamster Kombat виглядає наступним чином:

L : • – • • (короткий, довгий, два коротких)

: • – • • (короткий, довгий, два коротких) E : • (короткий)

: • (короткий) D : – • • (довгий, два коротких)

: – • • (довгий, два коротких) G : – – • (два довгих, короткий)

: – – • (два довгих, короткий) E : • (короткий)

: • (короткий) R: • – • (короткий, довгий, короткий)

Ці комбінації точок і тире складають слово LEDGER, яке ви повинні ввести в грі.

Навіщо потрібен секретний шифр для Hamster Kombat

Ввівши в грі коротке англійське слово азбукою Морзе, ви можете отримати мільйон монет. Ця сума може бути не найвищою, але для новачків вона буде дуже корисною. Секретний шифр оновлюється щодня о 22:00 за київським часом, і дізнатися його можна на нашому сайті.

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Як ввести секретний шифр у Hamster Kombat

Все досить просто — дотримуйтесь цих кроків:

Виберіть у головному меню пункт «Щоденний шифр». «Вистукуйте» на почервонілому хом’якові потрібне слово LEDGER.

Для введення використовуйте такі правила:

Точка (.) — короткий тап.

Тире (—) — довгий (1-2 секунди) тап.

Між літерами робіть невеликі паузи.

Коли слово буде повністю введено на екрані, гравець отримає свій мільйон монет.

Схожі на Hamster Kombat проєкти

Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;

OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;

BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;

GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Не пропустіть шанс скористатися новим кодом LEDGER у Hamster Kombat і отримати безліч монет. Слідкуйте за нашими оновленнями та грайте із задоволенням!