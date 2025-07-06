Новый подход Торонто. Хоккеисты осваиваются в конюшнях с жеребцом

Хокккеисты «Торонто» в конюшне

«Торонто Мэйпл Лифс», который не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года, меняет подход в тренировочном процессе в период летней подготовки к новому сезону.

Устами врача и помощника генерального менеджера, знаменитой канадской экс-хоккеистки Хейли Викенхайзер «Листья» объявили о привлечении к занятиям тренера лошадей мирового класса Джеффа Дэвиса, а вместе с ним и дикого жеребца для тренировки молодых игроков с целью управления эмоциями и преодоления давления в сложных ситуациях.

«Это будет интересно… Лошадь не будет на льду, и никто из игроков не будет садиться на нее», – сказала 4-кратная олимпийская чемпионка, 7-кратная чемпионка мира и представительница Зала хоккейной славы Викенхайзер.

sport.ua