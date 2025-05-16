Рим. Алькарас в двух сетах обыграл Музетти и сыграет в решающем матче

Карлос Алькарас будет бороться за титул на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Лоренцо Музетти (Италия, 8) 6:3, 7:6(4)

Испанский теннисист одержал пятую победу подряд в противостояниях с Музетти. В апреле Алькарас был сильнее итальянца в решающем матче на “Мастерсе” в Монте-Карло.

Карлос Алькарас четвертый раз в этом году сыграет в финале соревнований и в целом проведет 25-й финал в карьере. На турнирах ATP 1000 это будет восьмой финал для испанского игрока.

Во втором полуфинальном матче сегодня встретятся Янник Синнер (Италия, 1) и Томми Пол (США, 11).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua