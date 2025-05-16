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Хоккей

Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Пастрняк

Зачастую чемпионат мира по хоккею проходит без участия главных звезд НХЛ, но нынешний турнир дарит болельщикам целое созвездие знаменитых хоккеистов.

После четырех сыгранных туров в списке лучших бомбардиров чемпионата мира лидируют двое звездных игроков НХЛ:

  • 9 (4+5) – Давид Пастрняк (Чехия)
  • 8 (4+4) – Нэтан МакКиннон (Канада)

    • Пастрняк и МакКиннон входят в пятерку игроков НХЛ, которые три сезона подряд набрали 100+ очков в регулярных чемпионатах.

    Давид Пастрняк (Бостон Брюинс):

  • 113 – 2022/23
  • 110 – 2023/24
  • 106 – 2024/25

    • Натан МакКиннон (Колорадо Эвеленч):

  • 111 – 2022/23
  • 140 – 2023/24
  • 116 – 2024/25

    • Успешные действия Пастрняка и МакКиннона помогают их сборным лидировать в своих группах.

    Канада с 12-ю очками возглавляет группу А, Чехия с 11-ю – группу В.

    Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

    Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

    sport.ua

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