Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Пастрняк

Зачастую чемпионат мира по хоккею проходит без участия главных звезд НХЛ, но нынешний турнир дарит болельщикам целое созвездие знаменитых хоккеистов.

После четырех сыгранных туров в списке лучших бомбардиров чемпионата мира лидируют двое звездных игроков НХЛ:

9 (4+5) – Давид Пастрняк (Чехия)

8 (4+4) – Нэтан МакКиннон (Канада)

Пастрняк и МакКиннон входят в пятерку игроков НХЛ, которые три сезона подряд набрали 100+ очков в регулярных чемпионатах.

Давид Пастрняк (Бостон Брюинс):

113 – 2022/23

110 – 2023/24

106 – 2024/25

Натан МакКиннон (Колорадо Эвеленч):

111 – 2022/23

140 – 2023/24

116 – 2024/25

Успешные действия Пастрняка и МакКиннона помогают их сборным лидировать в своих группах.

Канада с 12-ю очками возглавляет группу А, Чехия с 11-ю – группу В.

sport.ua