Пастрняк та МакКіннон вийшли в лідери бомбардирської гонки чемпіонату світу

Зачастую чемпионат мира по хоккею проходит без участия главных звезд НХЛ, но нынешний турнир дарит болельщикам целое созвездие знаменитых хоккеистов.
После четырех сыгранных туров в списке лучших бомбардиров чемпионата мира лидируют двое звездных игроков НХЛ:
Пастрняк и МакКиннон входят в пятерку игроков НХЛ, которые три сезона подряд набрали 100+ очков в регулярных чемпионатах.
Давид Пастрняк (Бостон Брюинс):
Натан МакКиннон (Колорадо Эвеленч):
Успешные действия Пастрняка и МакКиннона помогают их сборным лидировать в своих группах.
Канада с 12-ю очками возглавляет группу А, Чехия с 11-ю – группу В.