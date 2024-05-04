Мадрид. Швёнтек отыграла матчболы в решающем матче против Соболенко и выиграла третий титул в сезоне

Ига Швёнтек стала новой чемпионкой на турнире WTA 1000 в столице Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (-, 2) 7:5, 4:6, 7:6(7)

В решающем сете польская теннисистка проигрывала со счётом 1:3, а в конце встречи спасла три матчбола. Сегодняшний финал, который продолжался 3 часа 11 минут, стал самым продолжительным в текущем сезоне.

Путь к победе:

R128: BYE

R64: Ван Сиюй (Китай) 6:1, 6:4

R32: Сорана Кырстя (Румыния, 27) 6:1, 6:1

R16: Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:1, 6:0

QF: Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) 4:6, 6:0, 6:2

SF: Мэдисон Кис (США, 18) 6:1, 6:3

FR: Арина Соболенко (-, 2) 7:5, 4:6, 7:6(7)

Швёнтек выиграла третий из трёх сыгранных финалов в этом году и продлила свою победную серию в решающих матчах до восьми подряд. Полька взяла реванш у Соболенко за поражение в предыдущем сезоне также в финале турнира в Мадриде. Теперь полька ведёт 7-3 в очных противостояниях.

Ига провела 11-й финал на турнирах WTA 1000 и одержала девятую победу. В целом она выиграла свой 20-й одиночный титул. Напомним, что в этом году Швёнтек становилась чемпионкой на турнирах WTA 1000 в Дохе и Индиан-Уэллс.

Победа в Мадриде принесла польской теннисистке 963 225 евро призовых и 1000 рейтинговых очков.

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