Джонни Херберт – третий стюард Гран При Азербайджана

Победитель гонок Формулы 1 и «24 часов Ле-Мана» Джонни Херберт приглашён FIA на роль третьего стюарда Гран При Азербайджана.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер и стюард FIA, член итальянского автоклуба Маттео Перини.

В 2024-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне, Монако и Канаде, Витантонио Лиуцци в Саудовской Аравии, Китае, Майами, Имоле, Барселоне и Венгрии, Джонни Херберт в Австралии, Австрии, Нидерландах и Италии, Энрике Бернольди в Японии и Бельгии.

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