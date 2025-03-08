БК Ровно обыграл Прикарпатье-Говерлу в стартовом матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET-2024/25

Ровенчане вплотную подобрались в турнирной таблице к идущим третьими Черкасским Мавпам

БК Ровно одержал победу над Прикарпатьем-Говерлой в результативном матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 93:80.

Поединок, который открывал бабл в Луцке, стартовал с рывка ивано-франковской команды — 7:0. Но далее игра выровнялась, а первую четверть ровенчане забрали себе с минимальным отрывом. Далее команда Дениса Спиридонова медленно наращивала преимущество и на большой перерыв ушла с гандикапом в 9 очков.

В дальнейшем фаворит продолжал держать соперника на расстоянии, максимум, что удавалось Прикарпатье-Говерле — сократить отрыв до -4. В итоге БК Ровно довел перевес до двузначного. Род Браун стал самым результативным игроком матча, а Кран-Морис Уильямсон оформил дабл-дабл.

Команда из Ровно осталась четвертой, но вплотную подобралась к Черкасским Мавпам. Прикарпатье-Говерла остается уверенным аутсайдером — лишь три победы из 22 возможных. Завтра команда Спиридонова сразится с Киев-Баскетом, а подопечные Евгения Мурзина будут противостоять хозяевам бабла — Старому Луцку.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

БК Ровно — Прикарпатье-Говерла — 93:80 (22:21, 22:14, 20:19, 29:26)

БК Ровно: Фуллер (8 + 6 подборов), Браун (24 + 8 подборов), Уильямсон (14 + 12 подборов), Соловьев (9 + 7 передач), Гарбар (2), Головчик (13), Тимощук (12), Поносов (6), Шепелев (4 + 6 подборов), Шептицкий (1)

Прикарпатье-Говерла: Маркив (14), Кабацюра (10 — 5 потерь), Морозов (2), Кузнецов (15 + 5 подборов + 5 передач), Чугунов (15 + 5 подборов), Рид (9), Иванов (8), Стародуб (5), Вит. Лемишко (2)

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