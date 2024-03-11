Почеттино — о возможном возвращении Моуриньо: Если игроки думают, что добьются большего без меня — я уйду

Sky Sports

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном возвращении Жозе Моуриньо.

Во время выездного матча против "Брентфорда" (2:2) со стороны болельщиков лондонского клуба доносились кричалки с призывами вернуть португальского специалиста на пост наставника "синих".

"Я уважаю Жозе. Он мой друг, и он был потрясающим тренером для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Нам нужно продолжать настаивать, верить в себя и принимать всё, что исходит от фанатов. Конечно, я уважаю болельщиков.

Вам надо спросить игроков (обращается к журналистам — прим.). Если они считают, что с другим тренером они добьются большего, я первый скажу: "Эй, они могут пойти и поговорить с владельцем и спортивным директором.

Вы видите, что я обеспокоен этим? Нет. Послушайте, является ли настрой игроков проблемой? Нет. Они достаточно умны. В этом нет никаких сомнений. Я приехал сюда, потому что знал, что будет тяжело, но также знал, что нам понадобятся время и вера", — приводит слова аргентинца Goal.